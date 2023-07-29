Администрация президента США Джо Байдена может разрешить Польше ввести свои войска на Украину, так как поляки для американцев всего лишь разменная монета в украинском конфликте, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем Youtube-канале.

США абсолютно все равно на Польшу. Поляки – это расходный материал. К тому же, они чересчур консервативные для США и ЕС. Поляки им не нравятся. В связи с этим США могут дать добро на ввод польских войск на Украину. Гарланд Никсон, журналист США

Иностранный корреспондент полагает, что подобное решение служит в национальных интересах властей США. Польские войска будут разгромлены на территории Украины, после чего руководство страны Европейского союза потребуют отставки собственного правительства. Этот инцидент позволит Вашингтону привести к власти в Варшаве собственных ставленников. Гарланд Никсон полагает, что эти чиновники будут менее консервативны, чем те, которые находятся у управления государством сейчас. Радиоведущий подчеркнул, что, хотя Польша и является членом НАТО, Североатлантический альянс не будет задействовать пятую статью ради Варшавы в случае необходимости.

Какие у них варианты? Франция, Германия и Великобритания пришлют дюжину своих солдат и танков? Да и вообще, это может привести к ядерному конфликту. Ради кого? Ради какой-то Польши? Гарланд Никсон, журналист США

"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon