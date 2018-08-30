"Хранители Петербурга": реставрация Подворья Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря

В новом выпуске "Хранителей Петербурга" вы узнаете о восстановлении исторического подворья Леушинского монастыря. За последние годы здесь была проделана огромная работа. Какая – смотрите далее.

Подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря было основано в Петербурге по благословению духовного отца Иоанна Кронштадтского. Участок под строительство храма нашла игумения Таисия, но купить его сразу не смогла. Владелец земли назвал цену в девять тысяч рублей. В тот момент у женщины и 9 рублей в кармане не было.

Странный вы человек. Торгуетесь, ищете землю в центре Петербурга, желаете ее приобрести, при этом, не имея и 9 рублей в кармане". Тогда она отвечает: "У меня-то нет, а у Господа все может быть". И тогда уже владелец расспрашивает, для чего нужна ей эта земля. Узнав о том, что на месте, где когда-то стоял его дом, будет стоять божий храм, он отвечает: "Так бы сразу и говорили". И прощает ей целую тысячу рублей. Потом еще впоследствии 300 рублей жертвует за помин себя и своих родных. "Однако оставшуюся сумму матушка поторопитесь найти, поскольку много желающих, многие спрашивают про это место". Елена Подшебякина — экскурсовод, сотрудник свечной лавки в храме

В течение двух недель матушке удается найти благотворителей. Они дали деньги на покупку участка и строительство храма. Разработкой проекта занимался архитектор Николай Никонов. В 1894 году на Бассейной улице (сейчас Некрасова) появляется трехэтажное здание. На первом этаже находилась часовня, на втором — квартира настоятельницы, келья и трапезная, а на верхнем — трехпрестольный храм на тысячу человек.

В тысяча девятисотые годы прошлого столетия здесь очень часто бывал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Сейчас мы находимся в его кабинете. Здесь сохранились его личные вещи и письма к игуменье Таисии. В них он с огромной теплотой отзывается о служении в этом дивном храме.

Как хорошо в твоем храме. Спасибо тебе за твое подворье и за твое духовное дружество о Господе. Да живет душа твоя, восхвалит Господа в ину и судьбы Его помогут тебе. Благодарю за телеграммы поздравительные, очень за них благодарен. Обрадовал меня Господь весьма и весьма за освящение моего подворского храма. Теперь сестры мои имеют свой храм и своих духовных отцов, освященных служителей. И доходы начали маленькие поступать. Слава Богу, непрестанно благодеющему нам всячески. Твой слуга и молитвенник, протоиерей Иоанн Сергиев. 27 декабря 1901 года. Елена Подшебякина — экскурсовод, сотрудник свечной лавки в храме

Дальнейшая судьба подворья была достаточно трагична. В годы революции его обращают в приходской храм, а летом 1931 года — закрывают и приспосабливают под жилой дом. После войны здание переходит в ведение психоневрологического диспансера. Новые владельцы закрашивают все росписи зеленой масляной краской и отгораживаются от купола деревянной перегородкой.

Когда пустили сюда группу верующих в 98 году, стал восстанавливаться именно храм на третьем этаже, и впоследствии в годы восстановления нам была предоставлена вот эта территория, то есть прихожанам, настоятелю, разумеется. И труды основные, первые, они начинались здесь по восстановлению исторического подворья Леушинскго монастыря. Елена Подшебякина — экскурсовод, сотрудник свечной лавки в храме

Первые реставрационные работы начались в подворье в 2001 году. Восстановлением живописи занималась группа из 15 человек. Первым делом реставраторы убрали деревянные перегородки и вынесли несколько мешков с мусором и голубиным пометом. Расчистив территорию, специалисты занялись изображениями святых.

На них были видны подтеки воды, вода текла из окон. Красочный слой во многих местах отслаивался от стены пластами, была плесень, многочисленные загрязнения, высылы и утраты большого куска штукатурки. Светлана Большакова — художник-реставратор, иконописец

При укреплении живописи реставраторы использовали исключительно натуральные материалы — осетровый клей, омыленный воск и известь. Все это применялось строителями в 19 веке при возведении храма.

Пустоты убирались с помощью инъектирования. Под эту микалентную бумагу подводился клей из шприца, под красочный слой, под грунт. Потом приклеивалось все это, высушивалось утюгом, выглаживалось. Метод во многом традиционный, но трудоемкий. Светлана Большакова — художник-реставратор, иконописец

Сейчас прихожане могут любоваться Божьей матерью, к которой приближается шестнадцать святых. Среди них Иоанн Богослов, Апостол Петр, Александр Невский и Великомученица Варвара. Между окнами изображены архангелы. Окружают купол Серафимы Крылатые, а в центре находится композиция под названием "Отечество".

Это интерпретация троицы. Потому что здесь изображен Бог-отец, Бог-сын у него на коленях и дух святой, исходящий от Бога-отца. Светлана Большакова — художник-реставратор, иконописец

Здесь установлен временный иконостас. В дальнейшем планируется восстанавливать исторический. Точные сроки назвать сложно, поскольку храм существует и восстанавливается на пожертвования прихожан.

Исторические фотографии показывают, что здесь был довольно высокий иконостас, трехъярусный, с очень сложной деревянной резьбой и академическими образами. Это работа дорогостоящая. Светлана Большакова — художник-реставратор, иконописец

Кроме того, в подворье необходимо решить вопрос с конденсатом на окнах. Стекающая вниз вода вымывает живопись и портит внешний вид многих росписей.

То же самое было на Валааме. Но были сделаны трубочки, и по трубочкам эта вода стекала в ведра. Евгений Большаков, художник-реставратор первой категории

Дала течь и крыша, которую настоятель храма не починил перед началом реставрационных работ. Специалистам пришлось возвращаться и повторно восстанавливать живопись.

Работы в подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря завершились в 2002 году. За них реставраторы не взяли с настоятеля ни копейки.

С благословлением митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, сегодня здесь возрождается монашеская жизнь. Уже назначена старшая сестра – монахиня Ефросинья, уже есть первые насельницы и первые постриженицы этого святого места. Прихожане храма, почитатели отца Иоана Кронштадтского и игуменьи Таисии, молятся о том, чтобы община в скором времени приобрела статус монастыря.

Вера Иптышева, Алёна Зиновьева, Глеб Лялин, Александр Цыцулин

Видео: Piter.TV