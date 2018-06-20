Хранители Петербурга: кафедра реставрации и живописи Академии Штиглица

СПГХПА им. А.Л. Штиглица - один из авторитетных вузов России. Именно здесь уже почти полтора века готовят лучших дизайнеров, художников и реставраторов. Piter.TV узнал историю вуза и заглянул в его мастерские.

Академия была открыта в 1876 году на деньги мецената Александра Штиглица. Здесь должны были учиться будущие художники и учителя рисования и черчения. После войны открылось направление реставрации - для восстановления разрушенных памятников. В 1992 году в вузе появилась кафедра реставрации и живописи. Ее основали по инициативе одного из преподавателей – Вячеслава Мошкова.

Пожалуй, по объему представленных направлений у нас единственная чуть ли не в стране кафедра, потому что где-то есть отдельно темпера, масло, но чтобы и монументалка, и все три направления, и масло, и темпера, и монументалка - и в бакалавриате и в специалиетете. Александр Злобин, заведующий кафедрой реставрации и живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица.

В зале Людовика XIV учатся студенты, которые проходят реставрацию монументальной живописи и декоративно - прикладного искусства. Зал оформлен еще в конце XIX века, в стиле историзма, популярного в те времена. Его убранством занимался первый ректор академии - Максимилиан Месмахер. Изначально зал создавался только для экспонирования, но со временем превратился в мастерскую. Сейчас он условно поделен на две части. В одной из них студенты работают с монументальной живописью.

В целом, что такое монументальная живопись… Это живопись, которая написана в условиях интерьера – не станковая вещь, не картины, не иконы, то есть, эта живопись прежде существовала или в виде плафона на потолке или в виде настенной росписи. Мы реставрируем с ребятами как живопись, которая находится в интерьере, так и фрагменты, которые были демонтированы. Ирина Платова, доцент кафедры реставрации и живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица

Во второй части зала студенты реставрируют деревянные скульптуры, зеркальные и картинные рамы, иконостасы и элементы резной мебели. Под руководством специалиста из Русского музея, они восстанавливают экспонаты из частных коллекций и из музеев со всего мира.

Мы сейчас работаем с музеем Александро-Невской лавры. У нас лежит экспонат резного иконостаса 18 века. Ребята вот диплом делают. Интересный экспонат из частных коллекций - картинная рама середины 16 века. Итальянский ренессанс, скорее всего, из Италии привезенная. Елена Бергичевская, преподаватель кафедры реставрации и живописи СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

Лучшие выпускники кафедры реставрации и живописи получаются возможность копировать картины из Государственного Эрмитажа.

На втором этаже находится мастерская, где студенты учатся восстанавливать живопись и иконы. С настоящими экспонатами они начинают работать уже с первого курса. В процессе учебы у каждого есть возможность не только освоить реставрацию, но и научиться самостоятельно писать иконы.

Мы два года подряд со студентами выезжали на практику в Новгород Великий, и там они не только реставрируют иконы, но еще и пишут. Учатся писать темперными красками Даже доски они готовят самостоятельно с левкасами. И пишут иконы. Анна Лельчук, доцент кафедры реставрации живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица

Барон Штиглиц не жалел средств на оформление залов и коридоров особняка. Роскошное убранство многих помещений академии сохранилось до наших дней. Необычайно красивые интерьеры помогают студентам развивать творческий вкус и потенциал. Наверное, поэтому многие выпускники академии возвращаются сюда уже в роли преподавателей.

Сотрудники академии барона Штиглица часто говорят: реставрация – это старое мастерство, которое передается из рук в руки. Ему невозможно обучится удаленно. И они оправдывают свои слова – их выпускники работают в лучших музеях мира.

Александра Мелих, Глеб Лялин.

Фото и видео: Piter.TV