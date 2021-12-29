Храм Успения Пресвятой Богородицы восстановят на Крупской улице

Проект реконструкции предполагает комплексный подход при участии трех кафедр Академии имени Штиглица: интерьера и оборудования, живописи и реставрации, а также искусствоведения.

Реставрацией храма Успения Пресвятой Богородицы на улице Крупской занялись студенты и педагоги Академии имени Штиглица. Идея восстановления храма принадлежит Санкт-Петербургской епархии. Об этом рассказал архитектор, преподаватель кафедры интерьера и оборудования Вадим Тимонин в беседе с "Петербургским дневником".

Известно, что проект реконструкции предполагает комплексный подход при участии трех кафедр Академии имени Штиглица: интерьера и оборудования, живописи и реставрации, а также искусствоведения.

Как рассказал доцент кафедры живописи и реставрации Вадим Лихачев, Много повреждений грибком, плесенью, солью, потому что были протечки, фрагменты стен сводов полностью уничтожены, есть места, где штукатура сбивалась, в основном хорошая сохранность на сводах, потолке, они не так сильно были подвержены механическим воздействиям.

На сегодняшний день можно говорить, по словам Лихачева, о шестидесятипроцентной сохранности живописи внутри здания.

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Фото: Piter.tv

