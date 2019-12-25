В Петербурге появится Музей дизайна

В ближайших планах Академии имени А.Л.Штиглица создание showroom, fashion акселератора и дизайн-квартала в Соляном городке. А представленные на выставке экспонаты лягут в основу будущего масштабного музейного пространства, посвященного истории дизайна.

Санкт‑Петербургская художественно-промышленная Академия имени А.Л.Штиглица открыла для жителей и гостей Северной Столицы выставку, в которой можно узнать историю развития ленинградской-петербургской школы дизайна. Об этом вечером 3 июня сообщили в аппарате вице-губернатора города Владимира Княгинина.

В выставке представлены дизайн-проекты выпускников и студентов учебного заведения, которые применяются в различных сферах с послевоенного времени. Петербуржцы смогут увидеть дизайн первых советских автомобилей, троллейбусов и автобусов, железнодорожного транспорта, мебели, текстиля, одежды и многое другое.

Известно, что они же создавали дизайн символики Олимпиады-80. Также принимали участие в разработке проекта судов на подводных крыльях, атомных ледоколов, фотоаппаратов и бытовой техники. Кроме того, создавали декоративное убранство станций Ленинградского метрополитена. Также в выставке представлены экспонаты современных молодых воспитанников школы дизайна Петербурга.

Более того, выставку посетил вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин. Он заявил, что в Петербурге созданы все условия для реализации творческих идей в различных направлениях дизайна. Он также отметил существенный вклад Академии в развитие современных процессов промышленного дизайна.

В ближайших планах вуза создание showroom, fashion акселератора и дизайн-квартала в Соляном городке. А представленные на выставке экспонаты лягут в основу будущего масштабного музейного пространства, посвященного истории дизайна, – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что жильцы дома на Марата, 50 надеются создать во дворе творческое пространство со сценой.

Фото: Instagram / @stieglitzacademy