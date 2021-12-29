Православные петербуржцы отмечают день памяти Блаженной Ксении

В храме Смоленской иконы Божией Матери прошла литургия.

Сегодня, 6 февраля, жители Северной столицы отмечают день памяти Блаженной Ксении Петербургской. В часовне святой на Смоленском кладбище провели молебен. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

К могиле Ксении Блаженной прибыло более сотни паломников. В храме Смоленской иконы Божией Матери прошла литургия. Ее провел Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Известно, что святая родилась между 1719 и 1730 годами. После гибели мужа она раздала свое имущество и отправилась странствовать по городу. Существует легенда, что именно Ксения Петербургская по кирпичам собирала храм на Смоленском кладбище. Делала она это по ночам.

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