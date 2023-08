Скотт Риттер оценил деятельность Варшавы по эскалации конфликта в регионе.

Агрессивная политика со стороны властей в Варшаве наряду со слабой армией, состоящей их "ходячих трупов", может привести к жертвам среди местного населения и уничтожению их городов. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Through the eyes of сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Аналитик пояснил, что сейчас европейской стране не угрожает ни Россия, ни Белоруссия.

Польша — единственная, кто выдвигает угрозы <…>. Вы знаете, глупые действия приводят к глупым результатам. Россия не валяет дурака, если вы хотите играть в эту игру — лаять на большую собаку и делать вид, что вы хотите ее укусить, — то не нужно удивляться, если она обернется и оторвет вам голову. Именно это и произойдет. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист рекомендовал полякам открыть книгу по истории и вспомнить о том, сколько армий захватывало ее территории в силу географического положения страны. Он добавил, что следует сопоставить эти сведения с тем уровнем процветания, которого Польша смогла достичь на сегодняшний день. Скотт Риттер также призвал помнить о довольно слабом военном потенциале Вооруженных сил страны, которая в лучшем случае способна устроить красивый парад.

Фото и видео: YouTube / Through the eyes of