Скотт Риттер призвал украинские власти к переговорам с Россией.

Вооруженные силы России освободят город Одессу из-зпод контроля киевского режима после окончательного разгрома украинской армии и отступления последних сил ВСУ за Днепр. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарленда Никсона сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что жители Украины должны понять, что утрата выхода к акватории Черного моря, как и потеря города Харькова неизбежны в том случае, если руководство страны продолжит упираться и отказываться от мирных переговоров об урегулировании регионального конфликта.

Я думаю, что это то направление, в котором все движется. <…> Как только ВСУ спрячутся за Днепром, и россияне поймут, что фронт устоялся, <…> они пойдут на Одессу. Скотт Риттер, экс-разведчик США

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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon