Скотт Риттер рассказал о последних стадиях контрнаступления ВСУ.

Гибель последних элитных резервов ВСУ, которое командование бросило в бой на Запорожском направлении, приведет к обвалу линии фронта в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Аналитик напомнил ведущему шоу о том, что контрнаступление ВСУ проходит свои последние стадии, так как на текущий момент бойцы достигли ни одной цели.

Только привело к гибели более 45 тысяч военных ВСУ. Осталось всего 15 тысяч, это 82-я десантно-штурмовая бригада. Это элитные резервные части, вооруженные британскими танками Challenger, боевыми машинами Marder и Stryker. По плану они должны были прорвать российские укрепления. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный эксперт заметил, что свежие силы киевского режима застряли на минных полях перед линиями обороны России. По его словам, как только последние элитные подразделения Вооруженных сил Украины будут уничтожены, то фронт в регионе конфликта начнет рушиться то тут, то там, как старая дамба, которая не способна остановить мощный поток воды.

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Фото и видео: YouTube / TheRedPillDiaries