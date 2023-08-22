Скотт Риттер оценил условия, которые выдвинул глава Украины в "формуле мира".

Решение украинского президента Владимира Зеленского не вести переговоры о мирном урегулировании конфликта с Россией взорвет ситуацию в Киеве, после чего приведет к свержению действующей власти в стране. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарленда Никсона сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что невозможен мир на условиях киевского режима, так как ситуация на поле боя для Вооруженных сил Украины остается неблагоприятной.

Если они не захотят видеть Россию за столом переговоров, украинская армия будет полностью уничтожена. В результате этого на Украине начнутся внутренние потрясения, которые ликвидируют правительство Зеленского. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что устойчивое соглашение между сторонами конфликта будет достигнуто лишь в том случае, если будут удовлетворены условия Москвы.

В США назвали одно слово, которым "объясняют" Россию.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon