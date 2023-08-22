Скотт Риттер оценил позицию Владимира Путина по решению мировых проблем.

Американские жители не понимают Россию, и единственным человеком, через которого они могут ее объяснить, является российский президент Владимир Путин. Соответствующую позицию высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер в беседе с журналистов Владимиром Соловьевым в эфире канала U.S. Tour of Duty.

В США, очень сложно просвещать людей, рассказывая им о российской реальности. Главная причина заключается в степени невежества. Они не знают Россию, они ее не понимают и не представляют, как ее объяснить. В США мы объясняем Россию через одного человека — это Владимир Путин. Мы и о нем ничего не знаем, но Путин — это ответ на все. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранец отметил, что сам недавно провел в России 26 дней, путешествуя по стране и общаясь с людьми, чтобы для лучше понимать местную действительность. Соктт Риттер добавил, что у страны очень сложная и глубокая история. Он добавил, что счел бы оскорблением сказать о том, что все понял о России за 26 дней. Экс-разведчик пояснил, что не смог бы этого сделать и за 26 лет. По мнению спикера, глава государства Владимир Путин не пытался диктовать всему миру свое видение решения проблем, а напротив, хочет слушать людей ради того, чтобы сообща решать вопросы.

"Даже не дошли до фронта". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в тылу.

Фото и видео: U.S. Tour of Duty.