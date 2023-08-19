Скотт Риттер рассказал о доминировании ВКС РФ в зоне СВО над ВСУ.

Российские Вооруженные силы уничтожают технику и личный состав Вооруженных сил Украины еще до переброски на передовую линию в зоне специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире проекта U.S. Tour of Duty сделал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что удары по объектам военной инфраструктуры наносят максимально сильный удар для армии киевского режима, так как бойцы лишаются не только значительного количества западной техники, но также и сталкиваются с падением морального духа в своих рядах.

Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины. <…> ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Эксперт добавил, что Россия проводит успешную операцию по выведению из строя украинских систем противовоздушной обороны. Скотт Риттер добавил, что Воздушно-космические силы РФ доминируют в воздушном пространстве, а вертолеты "Аллигатор" Ка-52 совершают точечные удары по бронированной технике противника на линии фронта.

"Ничего не останется". В США забили тревогу из-за маневра ВСУ в Запорожье.

Фото и видео: U.S. Tour of Duty