Скотт Риттер рассказал о главных проблемах ВСУ.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины привело к серьезному ослаблению армии киевского режима из-за высоких потерь среди личного состава. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что ВСУ уже перебросили свои лучшие резервы на Запорожское направление, поэтому когда их разобьют, то "у них ничего не останется". Аналитик добавил, что сейчас солдаты испытывают острую нехватку вооружения, а многие западные танки уже ликвидированы в ходе конфликта на передовой линии.

Им не хватает военных, причем мужчины уже не хотят идти на фронт. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Офицер США полагает, что в основном ВСУ состоит из тех, кого насильно отправили на передовую без должной подготовки. При этом даже такого количества уже не хватает, чтобы обеспечить оборону по всей линии фронта.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom