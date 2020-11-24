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"Ход королевы" стал самым популярным мини-сериалом Netflix

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За первые 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.

Во вторник, 24 ноября, стало известно о том, что "Ход королевы" стал самым популярным мини-сериалом  от стрмингового сервиса Netflix. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Twitter.

Отмечается, что сериал попал в десятку самых просматриваемых проектов в 92 странах мира. Так, за 28 дней шоу посмотрели 62 млн пользователей.

Напомним, что премьера сериала на Netflix состоялась 23 октября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Гай Германика снимет сериал о российском маньяке "Мерзлая земля".

Видео:Netflix

Теги: netflix, ход королевы
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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