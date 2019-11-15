Гай Германика снимет сериал о российском маньяке "Мерзлая земля"

Проект заказал американский видеосервис Topic.

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика снимет для американского видеосервиса Topic сериал "Мерзлая земля". Работа над проектом начнется весной 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".

Сюжет сериала основан на реальных событиях. Действие будет происходить в отдаленном регионе России. История расскажет о маньяке Дмитрии Лебеде, который убивал и насиловал женщин в Абакане. Главной темой сериала является жестокое обращение с женщинами.

Проект Гай Германики станет первым совместным проектом российских и американских кинематографистов для стрим-сервиса из США. Зрителям покажут историю не глазами следователей, жертв или самого убийцы, а женщины, которая влюбилась в преступника и не допускает мысли о его виновности.

Ранее мы писали, что Disney запустила в производство третьего "Дэдпула".

Фото: ВКонтакте / Валерия Гай Германика