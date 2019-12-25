Следующую игру сине-бело-голубые проведут 15 марта.

"Химки" обыграли баскетбольный "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ. Матч, который проходил в Петербурге, завершился со счетом 78:81 (19:22, 20:19, 18:14, 21:26) в пользу гостей.

В составе петербургской команды отличился Алекс Пойтресс, набравший 22 очка. У "Химок" 20 очков набрал Джордан Мики. Поражение для петербуржцев стал третьим в 18 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Несмотря на поражение, команда продолжает находиться на первом месте в турнирной таблице.

Следующую игру сине-бело-голубые проведут 15 марта – в Петербург приедет пермская "Парма".

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / ВКонтакте