"Готическую капеллу" в Петергофе подвергнут реставрации

На реставрацию потратят 19,3 млн рублей.

На сайте госзакупок появилась информация о контракте на реставрацию объекта культурного наследия Церкви святого благоверного князя Александра Невского (Готическая капелла) в Петергофе.

ГМЗ "Петергоф" в поисках подрядчика, который отреставрирует фасады исторического здания. На работы планируется выделить 19,3 млн рублей.

Подрядчик должен будет привести в порядок фасад, штукатурную поверхность и кирпичную кладку. Такде ореставрирует оконные, дверные заполнения, кровлю и элементы декора, выполненные из чугуна.

Работы планируется завершить до 31 ноября этого года.

Результаты конкурса огласят в конце марта 2018 года.

Справка:

Готическая капелла - домашняя церковь царской семьи, сооруженная во имя Александра Невского. В 1829 г. после завершения строительства Коттеджа, возникла необходимость в домовой церкви. Место на холме в западной части Александрии выбрал сам Николай I. Проект церкви имп. заказал известному немецкому арх. К.-Ф. Шинкелю. В 1830 г. началось строительство церкви под руководством арх. А. Менеласа, а затем И. Шарлеманя.

Фото: citiwalls.ru