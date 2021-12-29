"Госуслуги" и "ВКонтакте" включили в список социально значимых ресурсов

Доступ к таким сайтам должен предоставляться операторами бесплатно.

Единый портал государственных услуг и социальная сеть "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов (СЗР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что в соответствии с законом доступ к таким сайтам должен предоставляться операторами бесплатно. По словам Хинштейна, в "ВКонтакте" размещено порядка 40 тысяч сообществ органов власти и государственных учреждений, поэтому и было принято решение включить соцсеть в СЗР.

Депутат ГД уточнил, Госуслуги и "ВКонтакте" вошли в перечень в первую очередь. В ближайшее время планируется рассмотреть вопрос о включении в данный список сайта "Одноклассники", а также ряд веб-ресурсов органов власти.

Ранее в российском правительстве заявили, что экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться на Госуслуги.

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