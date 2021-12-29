Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться на Госуслуги

В кабмине представили новое постановление о ковид-тестировании.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет на официальном сайте Государственных услуг. Такое заявление чиновник сделал перед коллегами на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией по стране. Итоги тестирования пациентов будут отображаться на страницах жителей, находящихся в селах и труднодоступных районах РФ.

Сейчас результаты ПЦР-тестов отражаются в личных кабинетах на портале Госуслуг. Для жителей, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Данное постановление подготовлено кабинетом министров.

Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

Фото и видео: Правительство России

