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Мишустин: экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться на Госуслуги

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В кабмине представили новое постановление о ковид-тестировании.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что экспресс-тест на COVID-19 будет загружаться в личный кабинет на официальном сайте Государственных услуг. Такое заявление чиновник сделал перед коллегами на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией по стране. Итоги тестирования пациентов будут отображаться на страницах жителей, находящихся в селах и труднодоступных районах РФ.

Сейчас результаты ПЦР-тестов отражаются в личных кабинетах на портале Госуслуг. Для жителей, где нет возможности быстро доставить материал для проведения ПЦР, в систему будут загружаться и данные экспресс-тестов.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Данное постановление подготовлено кабинетом министров.

Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19.

Фото и видео: Правительство России
 

Теги: госуслуги, кабмин, личный кабинет, михаил мишустин, экспресс-тесты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

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