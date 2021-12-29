Мишустин заявил о росте числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Число госпитализаций выросло в 48 регионах страны.

В большинстве регионов России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы кабмина, ситуация с ковидом в России остается крайне напряженной. Мишустин уточнил, в 48 регионах страны увеличилось число госпитализаций, что оказывает большую нагрузку на амбулаторную сеть, а также специалистов поликлиник.

Важно обеспечить их [медиков в поликлиниках] всем, что нужно для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты. В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель правительства поручил субъектам страны заранее прогнозировать потребность в необходимых препаратах и обеспечивать необходимый коечный фонд для ковид-пациентов.

За минувшие сутки в России выявили 67 809 случаев заболевания COVID-19, что на 2700 больше, чем накануне. От коронавируса скончались более 680 человек, выздоровели – 26 404 (днем ранее – 21 714).

Ранее петербургские врачи назвали основные симптомы "омикрона".

Фото: Правительство РФ