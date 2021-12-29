Петербургские врачи назвали основные симптомы "омикрона"

Медики отметили, что при этом штамме снизился уровень воспаления легких.

Петербургские врачи выездной бригады поликлиники №98 Приморского района рассказали, что практически в каждом случае выезда на симптомы ОРВИ в последующем выявляется новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Я думаю, сейчас везде "омикрон". Очень похожи симптомы: накрывает быстро, у всех – першение в горле и насморк. Зато снизился уровень воспаления легких. Практически проходит, как ОРВИ. Лола Агавердиева, участковая медицинская сестра

Также врачи отметили, что "дельта" и "омикрон" вакцинированными переносится гораздо легче, иногда бессимптомно. Помимо этого, у "омикрона" инкубационный период всего 1-3 дня, поэтому распространение идет стремительно. При "омикроне" чаще всего отмечается температура, першение в горле, немотивированная слабость, и реже резкое повышение давления.

За сутки в Петербурге коронавирусом заразились более 9 тыс. человек.

Фото: Piter.tv