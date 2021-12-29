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За сутки в Петербурге коронавирусом заразились более 9 тыс. человек
Сегодня, 12:29
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За сутки в Петербурге коронавирусом заразились более 9 тыс. человек

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Для больных коронавирусом развернули 8 301 койку.

Во вторник, 25 января, в Смольном сообщили, что за последние сутки коронавирусом заразились 9 722 человека, выздоровело 2 815 человек, умерло 58 человек.

Коэффицент распространения инфекции равен 1,89 при нормативе не более 1. Больных коронавирусом принимают 18 стационаров, всего развернуто 8 301 койка, из них свободно 39, 55%. 

Отмечается, что на лечении в стационарах находятся 6 346 человек: к ИВЛ подключено 318 человек, в реанимации находятся 601 человек. За сутки поступило 342 человека, выписались – 116.

Почти 2 тыс. петербуржцев привились от коронавируса первый раз.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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