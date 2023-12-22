"Горячая линия" прокуратуры по вопросам соцуслуг заработает в Петербурге

Петербуржцы смогут пожаловаться на непредоставление средств реабилитации или социальных услуг, в том числе на дому, а также на действия работников и нарушения со стороны социального такси.

"Горячая линия" по вопросам ненадлежащего предоставления социальных услуг в жилых помещениях будет работать в Петербурге с 20 февраля.

Пресс-служба регионального надзорного ведомства информирует о возможности петербуржцев пожаловаться на непредоставление средств реабилитации или социальных услуг, в том числе на дому, а также на действия работников и нарушения со стороны социального такси.

Специалисты будут доступны для проконсультирования с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00. По этим вопросам можно звонить по номеру: 8-993-893-50-57.

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