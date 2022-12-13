В Выборгском районе Санкт-Петербурга может появиться улица Беглова. С такой инициативой выступила АНО "Центр культурных программ", чтобы увековечить память советского режиссера Геннадия Александровича Беглова. Активисты движения "Город перемен" выяснили отношение жителей Северной столицы к возможному появлению улицы с таким названием.

"Город перемен" выяснил отношение петербуржцев к появлению улицы Беглова. Проведенный общественниками опрос показал, что многие петербуржцы не понимают, именем какого конкретно Беглова предлагается назвать улицу между Есенина и Фомина в Выборгском районе. Одна из жительниц отметила, что, если в честь действующего губернатора Александра Беглова, то это "вообще беспредел", и такого быть не должно. Несколько опрошенных горожан обратили внимание на неудовлетворительное состояние самой улицы, в связи с чем есть надежда, что такое название изменит ситуацию в лучшую сторону и обратит на разбитую дорогу с нечищеными тротуарами внимание городских властей.

Улица выглядит безобразно. Давайте попробуем назвать улицу [именем] губернатора и потом покажем – ваша улица так выглядит. Может, он действительно сделает? Местный житель

Если рассчитывать на то, что в администрации будут те же самые 99,9%, которые не знают, что это режиссер, может быть, есть шанс, что ее починят. Местная жительница

При этом часть горожан отрицательно относится к данной инициативе, отмечая, что у них фамилия Беглов вызывает исключительно негативные ассоциации. Связано это с тем, что при губернаторе Александре Беглове в Санкт-Петербурге остается большое количество нерешенных проблем. В целом же опрос горожан показал, что к появлению улицы Беглова Северная столица эмоционально не готова. Как отмечают активисты, между поэтом Есениным и архитектором Фоминым появление улицы режиссера Беглова вполне логично, но, по мнению горожан, приписка "режиссер" должна быть обязательно, чтобы никто не перепутал.

Напомним, появится ли в Петербурге улица режиссера и жителя блокадного Ленинграда Геннадия Беглова сегодня зависит от решения Топонимической комиссии, куда ранее обратились представители АНО "Центр культурных программ". В соответствующем обращении уточняется, что инициатива направлена на сохранение памяти о событиях и людях, связанных с историей города.

Фото: Piter.tv