"Горэлектротранс" во второй раз отменил закупку 87 троллейбусов

На сайте госзакупок появилась информация, что ГУП "Горэлектротранс" отменил тендер на закупку 87 троллейбусов большого класса для Петербурга. Это происходит уже во второй раз.
Три аукциона на приобретение 87, 35 и 20 троллейбусов различных классов были объявлены в ноябре этого года. Общая сумма контрактов составляла 3,7 млрд рублей, а на самую крупную закупку давалось 1,9 млрд.
В декабре все три тендера были отменены для уточнения цены. Новые объявления появились уже с суммами 1,7 млрд, на 1 млрд и на 646 млн рублей.
Теперь же отменен самый крупный аукцион. Причиной называют изменения технических требований. Сообщается также, что цена контракта после этого не изменится.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов.
Фото: pixabay
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