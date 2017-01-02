В Петербурге четверо получили условные сроки за обналичивание почти 50 миллионов

Мужчины незаконным способом заработали около 10,5 млн рублей.

В Петербурге огласили приговор по делу о незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Было установлено, что 1 сентября 2017 года Сергей Щербинин, Эмиль Сейфулин, Максим Ефимов и Сергей Соболев начали обналичивать средства физических и юридических лиц под видом оказания транспортных услуг, поставок товаров и других фиктивных причин.

Мошенники забирали себе около 10% обналичиваемых средств и 1% от суммы незаконно транзитируемых средств. Выяснено, что за два года злоумышленники получили 48,9 млн рублей для обналичивания и около 562 млн для незаконного транзитирования. При этом оставить себе мужчинам удалось около 10,5 млн рублей.

Свою вину мошенники полностью признали. Суд приговорил их к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

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