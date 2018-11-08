"Горэлектротранс" просит помощи: компания ищет изобретательного кондуктора из Петербурга

Сотрудник раздает пассажирам пакетики, в которую упаковывает мелочь, выданную на сдачу.

Представители "Горэлектротранса" разыскивают предприимчивого кондуктора, который придумал выдавать пассажирам сдачу в пакетиках. Полезная находка обрадовала петербуржцев, но в компании понятия не имеют. о ком идет речь. На данный момент перевозчик просит местных жителей помочь им установить личность изобретательного кондуктора.

Видно, что кондуктор готовится к своему рабочему дню, делает все, чтобы пассажирам было удобно и комфортно. Но мы никак не можем найти, на каком маршруте работает этот сотрудник. Обращаемся к пассажирам: когда вы едете на трамвае, сфотографируйте номер трамвая и ФИО кондуктора и пришлите нам говорится в сообщении

Специалисты отметили, что удобнее всего будет сообщить им о кондукторе при помощи официального сайта в форме для обращений. В случае, если сотрудник будет найден, его может ждать поощрение. Также они добавили, что никаких санкций за упакованную в пакеты мелочь вводится не будут.

Фото: Piter.tv