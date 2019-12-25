"Горэлектротранс" подвел итоги аукциона на закупку 166 троллейбусов

Заявка на аукцион была лишь одна.

Накануне, 20 декабря, стало известно об итогах аукциона ГУП "Горэлектротранса" на закупку 166 троллейбусов почти за 5 млрд рублей. Об этом сообщила "Фонтанка".

Заявка была одна, от вологодского Торгового дома "Транс-Альфа", с ними контракт и заключат. Одноименный завод является постоянным поставщиком подвижного состава для Петербурга. В частности, именно его троллейбусы "Сбербанк лизинг" привозил в город по контракту на 700 млн.

Помимо данного контракта на 5 млрд рублей, ГУП закупит еще 97 машин с увеличенным автономным ходом за 3,4 млрд и 23 троллейбуса особо большой вместимости почти за миллиард.

Фото: Piter.tv