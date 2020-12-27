"Горэлектротранс" объявил конкурс на реконструкцию депо трамвайного парка №3

Максимальная стоимость контракта составила 155 миллионов рублей.

В пятницу, 9 апреля, компания "Горэлектротранс" объявила конкурс на разработку необходимой документации по реконструкции двух депо Трамвайного парка № 3, которые располагаются на Большой Посадской улице на Петроградской стороне. Об этом сообщила "Фонтанка".

Стоимость контракта составляет 155 миллионов рублей, а срок проведения работ – 14 месяцев. Подрядчик должен разработать документацию и провести строительную экспертизу, а также пройти историко-культурную экспертизу и согласование с КГИОП, потому как на объекте находятся три здания, которые входят в состав культурного наследия "Депо Конно-железной дороги и комплекс трампарка".

Ранее мы писали, что в профессиональный электронный реестр включены 11 тысяч исторических зданий Петербурга.

Фото: Piter.TV