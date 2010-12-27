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"Горэлектротранс" нашел поставщика 55 троллейбусов
Сегодня, 21:57
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fvbykov

"Горэлектротранс" нашел поставщика 55 троллейбусов

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Итоги аукционов подведены на сайте госзакупок.

Стало известно, что в Петербурге появятся новые троллейбусы. "Горэлектротранс" подвел итоги двух конкурсов на закупку 55 троллейбусов на сумму в 1,3 млн рублей. Найдены исполнители заказа на два десятка троллейбусов особо большого класса и 35 машин с увеличенным ходом. Тендер на составы второго типа выиграла компания "Промагролизинг-центр", а пять десятков составов особо большого класса должен поставить "Сбербанк-лизиг" который выполнит работы за 691 млн рублей.

При этом для 87 троллейбусов большого класса поставщика все еще не нашли. Закупка ранее была отменена.

Ранее мы сообщили о том, что группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя.

Фото: electrotrans.spb.ru

Теги: закупки, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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