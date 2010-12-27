"Горэлектротранс" нашел поставщика 55 троллейбусов

Итоги аукционов подведены на сайте госзакупок.

Стало известно, что в Петербурге появятся новые троллейбусы. "Горэлектротранс" подвел итоги двух конкурсов на закупку 55 троллейбусов на сумму в 1,3 млн рублей. Найдены исполнители заказа на два десятка троллейбусов особо большого класса и 35 машин с увеличенным ходом. Тендер на составы второго типа выиграла компания "Промагролизинг-центр", а пять десятков составов особо большого класса должен поставить "Сбербанк-лизиг" который выполнит работы за 691 млн рублей.

При этом для 87 троллейбусов большого класса поставщика все еще не нашли. Закупка ранее была отменена.

Ранее мы сообщили о том, что группа "Кино" перезаписала песню "Троллейбус" с сыном Виктора Цоя.

Фото: electrotrans.spb.ru