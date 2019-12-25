Михаил Мурашко прокомментировал веденные властями ограничения.

Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции против коронавируса. Об этом Михаил Мурашко рассказал в интервью журналистам телеканала "Россия 24". Специалист уверен, что введенный в Москве режим действенен. Благодаря нему властям удалось приостановить распространение инфекции. В местных больницах приостановлен рост количества пациентов с тяжелой формой заболевания.

Михаил Мурашко напомнил, что у тех граждан, которые обратились к медикам своевременно, прогноз на выздоровление лучше, чем у тех, кто пытался вылечиться самостоятельно. Особенностью диагноза, связанного с COVOD-19 считается, что протекание зараженности "резко ускоряется".

Глава Минздрава призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения.