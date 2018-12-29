"Гейзер" на Маршала Жукова достигает пятого этажа жилого дома

На участке ведутся восстановительные мероприятия.

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошел мощный прорыв трубопровода. Об этом сообщили местные жители. По сведениям очевидцев, дефект на конструкции возник вблизи 74 дома по улице Маршала Жукова.

Петербуржцы отмечают, что из-за коммунальной аварии образовался фонтан, который достигает нескольких метров в высоту. По предварительным данным, вода достигает уровня пятого этажа здания. Залиты припаркованные поблизости автомобили.

Также стоит отметить, что скорее всего прорвало инженерную сеть с кипятком, так как люди жалуются на распространяющийся пар. На данный момент экстренные ремонтные службы уже находятся на месте и занимаются ликвидацией проблемы.

Фото и видео: Piter.tv