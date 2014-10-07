Ремонт трубопровода в Красногвардейском районе оставил жителей более 300 домов без тепла

Планируется завершить работы сегодня, 24 декабря, к 18:45 вечера.

Уже почти целые сутки жители 318 домов в Красногвардейском районе остались без отопления и горячего водоснабжения. Причиной стали ремонтные работы на трубопроводе на Хасанской улице, о которых заранее предупредила районная администрация через свой Telegram-канал.

Ремонтные работы, согласно информации ЖКС №2 Красногвардейского района, стартовали 23 декабря в 9:45 утра. Планируется завершить их сегодня, 24 декабря, к 18:45 вечера. Ремонтные мероприятия проводятся специалистами ГУП "ТЭК СПб". Участок, где произошел дефект, находился под контролем с 17 декабря, как сообщает 78.ru со ссылкой на данную организацию. Во время проведения работ была выявлена утечка теплоносителя, после чего и было решено провести капитальный ремонт.

В ноябре подача тепла была временно приостановлена в 15 домах Красногвардейского района из-за ликвидации аварии в соседнем Невском районе.

Ранее мы сообщили о том, что запасные полигоны для хранения снега начали использовать в Петербурге.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского