Запасные полигоны для хранения снега начали использовать в Петербурге

В общей сложности в работах по уборке снега участвуют 980 единиц техники и более 1100 работников ручного труда.

Работники Комитета по благоустройству Петербурга продолжают ликвидировать последствия прошедших на прошлой неделе снегопадов. Большинство городских пространств уже освобождено от снега, но вывоз снега продолжается в ускоренном темпе. Стоит подчеркнуть, что 18 объектов "Водоканала" перегружены, поэтому самосвалам приходится использовать резервные площадки для временного хранения снега, согласованные с районными администрациями.

Объёмы вывозимого снега внушительны: ежедневно удаляется более 40 тысяч кубометров снега. С момента наступления снежных бурь дорожные службы убрали с городских улиц свыше 300 тысяч кубометров снега. Это нужно для предотвращения наводнений, вызванных таянием снега. Активно проводятся работы по очистке систем водоотвода. За неделю привели в порядок более 3500 элементов системы.

Для улучшения очистки тротуаров привлечены сотрудники Центра комплексного благоустройства и садово-парковых хозяйств. Садоводы обязаны следить за состоянием парков и садов, где также образуются скользящие участки. Использование соли ограничено, поэтому вместо нее применяются гранитная крошка и песок. В общей сложности в работах по уборке снега участвуют 980 единиц техники и более 1100 работников ручного труда.

Если у вас возникли вопросы по уборке, звоните в круглосуточную горячую линию Комитета по благоустройству по телефону 314-60-13. Контакты дорожных предприятий размещены на официальной странице Комитета в социальной сети "ВКонтакте". Чтобы оставить заявку, нажмите кнопку "Сообщить о проблеме" в меню под иконкой "шапки" этой группы.

Ранее мы сообщили о том, что график стоянок экомобиля на неделю представили в Петербурге.

Фото: Комитет по благоустройству