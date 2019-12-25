График стоянок экомобиля на неделю представили в Петербурге

Для получения дополнительной информации о сборе опасных отходов можно связаться с мобильной экологической службой по телефону 417-59-36.

Комитет по природопользованию опубликовал расписание стоянок экомобилей в Петербурге на текущую неделю.

Экологические мобильные пункты принимают различные виды отходов, включая лампы, ртутьсодержащие термометры, автомобильные шины, батарейки и аккумуляторы, устаревшие электронные устройства (за исключением крупногабаритной техники), отработанные масла, просроченные медикаменты, старые противогазы, бытовую химию, а также лакокрасочные материалы с истекшим сроком хранения.

Для получения дополнительной информации о сборе опасных отходов можно связаться с мобильной экологической службой по телефону 417-59-36. Информация о местах расположения пунктов приема и перечне принимаемого мусора доступна на официальном сайте и через чат-бот.

Ранее мы сообщили о том, что до 10% химических веществ оседает в воздухе Петербурга.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга