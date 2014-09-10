До 10% химических веществ оседает в воздухе Петербурга

В Мариинском дворце обсудили вопрос инвентаризации оборота химических веществ.

В Законодательном Собрании Северной столицы состоялось заключительное в 2024 году заседание комиссии по экологии и природопользованию. Центральной темой собрания стал вопрос об инвентаризации оборота химических отходов на территории города, – рассказали в пресс-службе петербургского ЗакСа.

По словам эксперта комиссии Александра Старцева, годовой оборот различных химических веществ в Северной столице исчисляется десятками миллионов тонн. Вместе с тем, по статистике от 1 до 10 процентов от этой массы теряется в окружающей среде, тем или иным образом воздействуя на неё. Поэтому необходим ряд мер, которые смогут обеспечить контроль ситуации и исключить риски угроз химического характера. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга

На данный момент в России ни на федеральном, ни на региональном уровнях органы власти напрямую не занимаются вопросами химической безопасности. Однако ранее Минздравом России был разработан законопроект "О химической безопасности в РФ". Общественные обсуждения закона состоялись несколько дней назад.

Принять решение по озвученным проблемам планируют на следующем заседании комиссии по экологии и природопользованию, которое состоится уже в новом году. Депутаты также подвели итоги работы комиссии в 2024 году.

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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга