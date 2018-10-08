В Петербурге разработают форму для работников транспортной сферы

Идея конкурса возникла после демонстрации форменной одежды работников РЖД, метро, Горэлектротранса и авиакомпаний.

Фотовыставка, организованная студентами и преподавателями ИТМО, а также участниками проекта "Петербургский дизайн", открылась в бизнес-центре "Невская ратуша". Главная цель мероприятия — привлечение внимания к дизайну одежды для женщин, работающих в транспортной отрасли, пишет spb.aif.ru.

Экспозиция посвящена женщинам-учёным из ИТМО. Студенты разработали образы для своих преподавателей, а пять популярных дизайнерских брендов Петербурга предоставили свою одежду для фотосессии. Открытие выставки прошло 18 декабря 2024 года.

Проект "Креативный Санкт-Петербург" направлен на интеграцию технологических и творческих сфер. Фотовыставка демонстрирует сотрудничество студентов, преподавателей и дизайнеров. Поддержка проекта была оказана вице-губернатором Петербурга Кириллом Поляковым, который подчеркнул значимость развития креативных отраслей в городе.

Валентин Енокиев, председатель транспортного комитета Петербурга, анонсировал новый конкурс для дизайнеров на разработку лучшей формы для работников транспортной сферы. Всё больше женщин выбирают профессию водителя, и им важно чувствовать себя уверенно и комфортно. Результаты конкурса подведут в мае, а победившим участникам предложат реализовать свои идеи, сказал Енокиев. Идея конкурса возникла после демонстрации форменной одежды работников РЖД, метро, Горэлектротранса и авиакомпаний.

Участники выставки "Креативный Санкт-Петербург" положительно оценили усилия студентов, преподавателей и дизайнеров. Они выразили благодарность всем, кто участвовал в реализации проекта, и отметили, что приобрели новый опыт, пообщались с людьми из разных сфер и заинтересованы дальнейшими проектами.

Выставка продлится. В феврале 2025 года в бизнес-центре "Невская ратуша" пройдет вторая серия фотографий, посвящённая взаимодействию с искусственным интеллектом.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков