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В Невском районе обновят 626 метров трубопровода
Сегодня, 13:58
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В Невском районе обновят 626 метров трубопровода

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Специалисты будут реконструировать котельную.

На улице Ванеева (Невский район) специалисты ГУП "ТЭК" реконструируют котельную, обеспечивающую теплом порядка 140 тыс. местных жителей. 

В ходе работ заменят 626 метров трубопровода: диметр труб увеличат с 800 до 1000 миллиметров, благодаря чему появится возможность запитать коммуникациям здания, которые будут возрождать в зоне перспективной жилой застройки. 

Пока идут работы на магистрали, будет проложена временная теплосеть. Гарантия на новый трубопровод составит 30 лет. 

В компании отметили, что реконструкцию должны завершить в апреле 2023 года, однако специалисты обещают идти с опережением сроков.

Фото: Piter.tv

Теги: реконструкция котельной, ремонт трубопровода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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