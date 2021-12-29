В Невском районе обновят 626 метров трубопровода

Специалисты будут реконструировать котельную.

На улице Ванеева (Невский район) специалисты ГУП "ТЭК" реконструируют котельную, обеспечивающую теплом порядка 140 тыс. местных жителей.

В ходе работ заменят 626 метров трубопровода: диметр труб увеличат с 800 до 1000 миллиметров, благодаря чему появится возможность запитать коммуникациям здания, которые будут возрождать в зоне перспективной жилой застройки.

Пока идут работы на магистрали, будет проложена временная теплосеть. Гарантия на новый трубопровод составит 30 лет.

В компании отметили, что реконструкцию должны завершить в апреле 2023 года, однако специалисты обещают идти с опережением сроков.

Фото: Piter.tv