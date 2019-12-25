"Газпром" официально переехал в Петербург

Корпорация "Газпром" официально перебралась из Москвы в Петербург. Изменения появились в ЕГРЮЛ 3 августа, сообщила пресс-служба холдинга.
Официальный адрес регистрации холдинга – небоскреб "Лахта Центр", расположенный на Лахтинском проспекте, дом 2, корпус 3, строение 1. Переезд компании был одобрен на собрании акционеров 25 июня.
Главным результатом переезда холдинга в Петербург станет повышение доли налогов, которые компания платит в городской бюджет.
Ночью 29 июля в здание Лахта Центра попали несколько молний.
Фото: ВКонтакте / Лахта Центр
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