Компания заплатит около 7,2 доллара за транзит тысячи кубометров через республику.

"Газпром" продолжит транзит через Польшу. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Российская компания перейдёт на новый формат использования газопровода "Ямал — Европа" как только истечёт контракт на 25 лет с Польшей. Его срок действия закончится 16 мая.

"Газпром" забронирует мощности трубы на квартальных аукционах. Он уже приобрёл право перекачать 6,1 миллиарда кубов газа в третьем квартале. Известно, что компания заплатит около 7,2 доллара за транзит тысячи кубометров через республику.

Ранее в Польше рассказали, что "Газпром" согласился снизить цену на газ.

Видео: Youtube/PGNiG