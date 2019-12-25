На текущий момент "Газпром нефть" реализует комплексную программу "Антивирус".

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что "Газпром нефть" массово тестирует сотрудников на COVID-19. Об Piter.TV сообщила компания в пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время компания реализует комплексную программу "Антивирус".

"По итогам тестирования принимаются меры по изоляции и лечению инфицированных, выявлению и тестированию всей контактной группы", —сказано в сообщении.

В "Газпром нефть" отметили, что административно-управленческий персонал переведен на "удаленный режим".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов.

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