В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что "Газпром нефть" массово тестирует сотрудников на COVID-19. Об Piter.TV сообщила компания в пресс-релизе.
Отмечается, что в настоящее время компания реализует комплексную программу "Антивирус".
"По итогам тестирования принимаются меры по изоляции и лечению инфицированных, выявлению и тестированию всей контактной группы",
—сказано в сообщении.
В "Газпром нефть" отметили, что административно-управленческий персонал переведен на "удаленный режим".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге индекс самоизоляции упал до 2,8 баллов.
Фото6pixabay
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