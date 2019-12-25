"Газпром" и власти Белоруссии подписали протокол о ценах на газ на 2022 год

Цена останется на уровне 2021 года.

Подписан протокол о ценах на российский газ для Белоруссии на 2022 год. Так, за тысячу кубометров газа страна будет платить в следующем году 128,52 доллара. Об этом пишет ТАСС.

Протокол был подписан 1 декабря в Петербурге. Накануне прошла встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и посла Белоруссии в России Владимира Семашко с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее мы писали, что Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП России в 2022 году.

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