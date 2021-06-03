"Газель" не прошла под мостом глупости на Южном шоссе

У грузовика слетела верхняя часть кузова.

"Газель" застряла под "мостом глупости" на Южном шоссе днем 3-го июня. Транспортное средство не прошло по высоте, сообщили очевидцы.

Судя по кадрам с места, у "Газели" отвалилась верхняя часть кузова. Груз при этом остался на месте. Знак на мосту предупреждает водителей о том, что машины выше 2,6 метров под ним пройти не смогут.

Еще один известный "мост глупости" находится на Софийской улице. Есть вероятность, чего проезд под ним закроют.

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