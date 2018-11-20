На Большевиков "Газель" наехала на "Дэу Матиз"

О жертвах или пострадавших не сообщается.

В Невском районе Петербурга "ГАЗель" столкнулась с иномаркой "Дэу Матиз". Обе машины получили значительные повреждения. Об аварии рассказали очевидцы. По их сведениям, транспорт ударился вечером 3 февраля около 47 дома по проспекту Большевиков.

Представители полиции отметили, что виновником ситуации оказался шофер грузовика. Он не справился с управлением и заехал на пострадавшую легковушку. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб