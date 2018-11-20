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На Большевиков "Газель" наехала на "Дэу Матиз"
Сегодня, 7:18
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lesjasap

На Большевиков "Газель" наехала на "Дэу Матиз"

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О жертвах или пострадавших не сообщается.

В Невском районе Петербурга "ГАЗель" столкнулась с иномаркой "Дэу Матиз". Обе машины получили значительные повреждения. Об аварии рассказали очевидцы. По их сведениям, транспорт ударился вечером 3 февраля около 47 дома по проспекту Большевиков.

Представители полиции отметили, что виновником ситуации оказался шофер грузовика. Он не справился с управлением и заехал на пострадавшую легковушку. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Теги: авария, газель, дэу матиз, проспект большевиков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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