"Фрунзенскую" проверили за 15 минут

На платформе был найден бесхозный предмет.

В Петербурге "Фрунезенскую" закрыли для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба подземки. Поезда проследуют станцию без остановки.

Сегодня, 4 мая, в 20.04 станцию метро "Фрунзенская" закрыли на вход и выход. На платформе был обнаружен бесхозный предмет. Сейчас на место прибывают специальные службы для проверки личной вещи на наличие опасных предметов.

ГКУ "Организатор перевозок" рекомендует добираться наземным транспортом:

↔️ ст. м. "Московские ворота"

▫️ автобус: 50;

▫️ троллейбус: 15, 17.

↔️ ст. м. "Технологический институт"

▫️ автобус: 50;

▫️ троллейбус: 15, 17.

↔️ ст. м. "Обводный канал"

▫️ автобус: 65.

Станцию открыли в 20.19. Опасных предметов не обнаружено. "Фрунзенская" продолжает работать в штатном режиме.

Фото: Piter.TV