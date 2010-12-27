Внутри "прекрасной" эпохи. "Француз" Андрея Смирнова и его слабости

Автор "Осени", "Белорусского вокзала" и фильма и "Жила-была одна баба" затаскивает зрителей в черно-белые тона 1950-х годов.

Шестой полнометражный фильм Смирнова, выполненный в духе чёрно-белого киноромана, рассказывает о молодом французском коммунисте Пьере (Антон Риваль). Он – сын эмигрантки и почти без акцента изъясняется по-русски. Молодой человек намерен разыскать некого Татищева (Александр Балуев), который предположительно сгинул в сталинских лагерях. Фоном служит влюбленность в русскую балерину (Евгения Образцова), вечеринки, нищие художники и поэтический альманах будущего диссидента Гинзбурга, памяти которого посвящен фильм.

По большей же части Смирнов весь фильм пытается раскрыть русскую душу через призму взглядов прогрессивного француза. Во "Французе" рисуется образ советского человека эпохи уходящего сталинизма. Перед зрителями предстают окончательно сломленные граждане страны, как физически, так и морально. В этой прямолинейности режиссерского монолога преобладает вся "клюква" о СССР: тотальная нищета, водка, зима, прослушка в общежитии МГУ и чекисты. Последние появляются спустя 15 минут фильма, странно, что не раньше.

Черно-белое изображение в киноленте служит одним их методов повествования о масштабных исторических поворотах XX века. Такой прием придает фильму эстетическое удовольствие. К сожалению, кинолента скатывается в сбивчивый исторический доклад – главные герои с необоснованным пафосом произносят удивительно тривиальные диалоги.

Как бы иронично это не звучало, но в фильме о "русской правде" хорошо смотрится лишь одна сцена – пролог в кафе на набережной парижского острова Сен-Луи. Молодые французы провожают товарища на Алжирскую войну. Но чем дальше зритель от Нотр-Дама, тем напыщеннее становится повествование. Даже схематично набросанный любовный треугольник между иностранцем, фотографом (Евгений Ткачук) и балериной не спасает черно-белую драму. Стоит отметить, что в этом совершенно нет вины актеров.

Кинолента однозначно могла получиться хорошей, но набор замученных клише топит её. В сухом остатке остается лишь театральная постановка, которая рифмуется с уколами в сторону властей страны, которой нет.

Фото: кадры из фильма "Француз"