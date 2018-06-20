В центре Петербурга обчистили 6-комнатную квартиру предпринимателя

Пострадавший оценил ущерб в 105 тысяч рублей.

В воскресенье, 28 апреля, в полицию Петербурга обратился местный житель и заявил об ограблении квартиры. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Домушник проник в 6-комнатную квартиру петербургского предпринимателя на улице Марата, 60, и вынес оттуда сейф с украшениями, оружием и документами. Добычей преступника стали загранпаспорта всех членов семьи, документы на квартиру, СНИЛС, ИНН и травмат, который зарегистрирован в управлении МВД по Центральному району.

Пострадавший оценил ущерб в 105 тысяч рублей. В настоящий момент стражи порядка ищут грабителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что неизвестные ограбили салон сотовой связи на проспекте Стачек.

Фото: Piter.TV