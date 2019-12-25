"Формула-1" отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме

"Формула-1" объявила об отмене двух этапов Гран-при из-за эпидемии коронавируса.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением вируса COVID-19 и после обсуждений с FIA и организаторами гонок было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно" - сообщается в официальном заявлении в Twitter.