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"Формула-1" отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
Сегодня, 16:04
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arteliseev

"Формула-1" отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме

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Ранее был отменен гоночный этап в Австралии.

"Формула-1" объявила об отмене двух этапов Гран-при из-за эпидемии коронавируса.

"В связи с продолжающимся глобальным распространением вируса COVID-19 и после обсуждений с FIA и организаторами гонок было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно" - сообщается в официальном заявлении в Twitter.

Отметим, что Гран-при Вьетнама должен был стать первым в истории этапом гонок, прошедших в стране.

Ранее стало известно, что "Формула-1" отменила первый этап гонок - Гран-при Австралии.

Фото: Twitter / @F1

Теги: гонки формула-1, гран-при бахрейна, гран-при вьетнам, коронавирус
Категории: Лента новостей, Спорт,

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