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"Форд" вылетел на тротуар после столкновения с "Рендж Ровером" на Стачек
Сегодня, 12:33
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Alena_Zinovieva

"Форд" вылетел на тротуар после столкновения с "Рендж Ровером" на Стачек

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В результате ДТП пострадала женщина.

Утром 18 мая в Кировском районе Петербурга произошло серьезное ДТП с одним пострадавшим. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Около 10:37 на пересечении проспекта Стачек и улицы Зайцева столкнулись "Рендж Ровер" и "Форд Фокус". От удара последний отбросило на тротуар к жилому дому.

За рулем "Форда" находился пожилой мужчина. Вместе с ним в машине сидели две женщины, одной из них понадобилась помощь медиков.

Ранее мы писали, что в Ломоносовском районе в ДТП с Hyundai и Lada пострадали две женщины и ребенок.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, пострадавшие в дтп, тротуар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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