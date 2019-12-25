В Ломоносовском районе в ДТП с Hyundai и Lada пострадали две женщины и ребенок

Легковушки столкнулись на автодороге Петродворец-Кейкино.

Днем 14 мая в Ломоносовском районе произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась около 12:30 на 45-м км автодороги Петродворец-Кейкино. По предварительной информации, 56-летняя женщина, управляя Lada, столкнулась с Hyundai, за рулем которого был 35-летний мужчина. В результате ДТП пострадали три человека. Травмы средней степени тяжести получили водитель отечественного авто и два его пассажира – 31-летняя женщина и 2-летний ребенок.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV